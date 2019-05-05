Американские дипломаты посетили Донбасс

Делегация посольства США совершила поездку в район проведения украинской операции объединённых сил в Донбассе. Об этом информирует штаб операции в Facebook.

«Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дипломаты ознакомились с текущей оперативной ситуацией в сфере безопасности, встретились с командованием бригад и батальонов для обсуждения оперативной обстановки в зонах их ответственности.

Также делегация изучила условия эксплуатации американского оборудования, предоставленного Украине.

Ранее ФАН передавало, что Народная милиция самопровозглашённой ДНР взяла в плен украинского диверсанта.