Американские дипломаты посетили Донбасс
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«Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дипломаты ознакомились с текущей оперативной ситуацией в сфере безопасности, встретились с командованием бригад и батальонов для обсуждения оперативной обстановки в зонах их ответственности.
Также делегация изучила условия эксплуатации американского оборудования, предоставленного Украине.
Ранее ФАН передавало, что Народная милиция самопровозглашённой ДНР взяла в плен украинского диверсанта.