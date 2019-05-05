В ДНР заявили о столкновении с киевскими диверсантами
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.
«В ходе завязавшегося огневого боя диверсанты понесли потери — один убитый и до трёх раненых, остальные позорно бежали, бросив одного из военнослужащих на месте боестолкновения», — сообщил Басурин.
Он добавил, что ополченцы эвакуировали брошенного раненого украинского солдата. Ему была оказана медицинская помощь, но он скончался из-за полученного ранения.
Ранее ФАН передавало, что Народная милиция ДНР взяла в плен украинского диверсанта.