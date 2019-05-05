В ДНР заявили о столкновении с киевскими диверсантами

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что в результате вооружённого столкновения с группой украинских диверсантов один человек погиб и несколько получили ранения.
В ДНР заявили о столкновении с киевскими диверсантами
  • © Геннадий Дубовой
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина. 

«В ходе завязавшегося огневого боя диверсанты понесли потери — один убитый и до трёх раненых, остальные позорно бежали, бросив одного из военнослужащих на месте боестолкновения», — сообщил Басурин.

Он добавил, что ополченцы эвакуировали брошенного раненого украинского солдата. Ему была оказана медицинская помощь, но он скончался из-за полученного ранения. 

Ранее ФАН передавало, что Народная милиция ДНР взяла в плен украинского диверсанта.

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