В ДНР заявили о подрыве грузовика ВСУ на мине силовиков

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о подрыве на мине грузовика украинских силовиков со снарядами в районе подконтрольного Киеву Водяного в Донбассе.
В ДНР заявили о подрыве грузовика ВСУ на мине силовиков
  • РИА Новости

«29 апреля северо-западнее посёлка Водяное грузовой автомобиль ЗИЛ-131 79-й бригады подорвался на установленной украинскими боевиками противотанковой мине», — сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции Даниил Безсонов. Его слова приводит РИА Новости.

Как отмечается, машина перевозила 122-миллиметровые боеприпасы к гаубицам, которые «спрятаны в этом районе».

Автомобиль сгорел полностью, подчеркнул Безсонов.

В марте в ДНР сообщили о подрыве машины с украинскими военными на юге Донбасса.

Также ФАН передавало, что Народная милиция ДНР взяла в плен украинского диверсанта.

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