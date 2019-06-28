Гройсман рассказал о рецепте своего успеха

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Twitter рассказал о рецепте своего успеха.

«Спросили о рецепте моего успеха. Он заключается в том, чтобы быть активным, иметь критическое мышление, много и плодотворно работать, достигая своих целей. У каждого из нас своя миссия в жизни. Но каждый нужен государству», — написал он.

Спитали про рецепт мого успіху. Він у тому, щоб бути активним, мати критичне мислення, багато і плідно працювати, досягаючи своїх цілей. У кожного з нас своя місія в житті. Але кожен потрібен державі. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 28 июня 2019 г.

Ранее Гройсман заявил, что «старые партии», в частности фракция «Блок Петра Порошенко», которую переименовали в «Европейскую солидарность», и «Батькивщина», должны отойти в прошлое.