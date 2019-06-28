Гройсман рассказал о рецепте своего успеха

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Twitter рассказал о рецепте своего успеха.
Гройсман рассказал о рецепте своего успеха
  • Reuters

«Спросили о рецепте моего успеха. Он заключается в том, чтобы быть активным, иметь критическое мышление, много и плодотворно работать, достигая своих целей. У каждого из нас своя миссия в жизни. Но каждый нужен государству», — написал он.

Ранее Гройсман заявил, что «старые партии», в частности фракция «Блок Петра Порошенко», которую переименовали в «Европейскую солидарность», и «Батькивщина», должны отойти в прошлое.

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