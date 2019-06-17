Гройсман заявил, что партиям Порошенко и Тимошенко надо уйти в прошлое

Короткая ссылка
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что «старые партии», в частности, фракция «Блок Петра Порошенко», которую переименовали в «Европейскую солидарность», и «Батькивщина» должны отойти в прошлое.
Гройсман заявил, что партиям Порошенко и Тимошенко надо уйти в прошлое
  • Reuters

Об этом он заявил в эфире ICTV.

По мнению Гройсмана, политсилы, которые возглавляют экс-президент Украины Пётр Порошенко и бывший украинский премьер Юлия Тимошенко, имели шанс изменить страну, но не сделали этого.

«Старые партии, такие как «Блок Петра Порошенко», Тимошенко («Батькивщина». — RT), должны отойти в прошлое. У них была возможность... принимать правильные решения, но они этого не сделали», — сказал он.

Премьер-министр считает, что в Раду должны зайти «новые силы»

30 мая Гройсман в ходе первого съезда своей партии «Украинская стратегия» представил членов новой команды. В её состав вошли несколько действующих членов правительства, а сам премьер возглавил список кандидатов в депутаты. 

Подробнее о партии Гройсмана — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить