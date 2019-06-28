В партии Порошенко заявили о возможности обысков в офисе политсилы
- Reuters
Об этом говорится на сайте политсилы.
«Из разных и достоверных источников нам стало известно об обысках, которые планируются в офисе... Это прозрачный офис, здесь легко, очевидно, проводить обыски», — указала Сюмар.
По мнению депутата, возможные обыски имеют политические мотивы и с их помощью будут пытаться парализовать работу офиса и штаба фракции.
«Маски-шоу собираются устраивать ради шоу, которое имеет целью прикрыть неспособность выполнить обещания, данные в ходе президентских выборов», — добавила она.
Ранее сообщалось, что у бывшего внештатного советника Порошенко, кандидата в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрия Бирюкова проходят обыски.