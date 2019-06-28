В партии Порошенко заявили о возможности обысков в офисе политсилы

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Депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность», лидером которой является экс-президент страны Пётр Порошенко, Виктория Сюмар заявила, что в офисе фракции планируются обыски.
В партии Порошенко заявили о возможности обысков в офисе политсилы
  • Reuters

Об этом говорится на сайте политсилы. 

«Из разных и достоверных источников нам стало известно об обысках, которые планируются в офисе... Это прозрачный офис, здесь легко, очевидно, проводить обыски», — указала Сюмар.

По мнению депутата, возможные обыски имеют политические мотивы и с их помощью будут пытаться парализовать работу офиса и штаба фракции.

«Маски-шоу собираются устраивать ради шоу, которое имеет целью прикрыть неспособность выполнить обещания, данные в ходе президентских выборов», — добавила она.

Ранее сообщалось, что у бывшего внештатного советника Порошенко, кандидата в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрия Бирюкова проходят обыски. 

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