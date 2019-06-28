Освобождённые из плена в Донбассе прибыли в Киев

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Четверо освобождённых самопровозглашёнными республиками Донбасса украинцев прибыли в Киев самолётом из Минска.
Освобождённые из плена в Донбассе прибыли в Киев
  • Reuters

Как сообщает УНИАН, в киевском аэропорту их встретили родственники. В Минск они были доставлены из Ростова-на-Дону.

Перед вылетом из Минска председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук уточнил, что возвращение на Украину осуществляется частным самолётом, а не рейсовым.

Ранее самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики в одностороннем порядке освободили четырёх украинских пленных.

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