Депутат Рады призвал отправить Порошенко и Парубия «на свалку истории»

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Депутат Верховной рады Александр Вилкул призвал отправить экс-президента Украины Петра Порошенко и председателя Верховной рады Андрея Парубия «на свалку истории».
Депутат Рады призвал отправить Порошенко и Парубия «на свалку истории»
  • Reuters

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Вятровичи-Парубии-Порошенки должны уйти на свалку истории за то, что они раскалывали Украину вопросами языка, истории и веры. Люди сами должны на референдумах определять, как будут называться их улицы, города, какие памятники ставить», — указал он.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что «старые партии», в частности фракция «Блок Петра Порошенко», которую переименовали в «Европейскую солидарность», и «Батькивщина», должны отойти в прошлое.

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