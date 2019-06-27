Глава МИД Грузии обсудил с дипломатами безопасность туристов

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани обсудил в Тбилиси с иностранными дипломатами вопросы безопасности туристов в республике.

«Мы ознакомили дипломатический корпус с существующей ситуацией и особо отметили, что Грузия сегодня есть и в будущем будет безопасной страной», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы грузинского МИД.

20 июня в Тбилиси начались антироссийские выступления. В ответ Россия приостановила авиасообщение с Грузией.

Национальный банк Грузии сообщил, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России в связи с отменой авиасообщения экономика страны до конца 2019 года потеряет до $200—300 млн.