Китайские военные примут участие в параде в Минске

Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая примут участие в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню независимости Белоруссии.

«3 июля в столице Белоруссии, городе Минске, состоится военный парад, посвящённый Дню независимости страны. По приглашению Министерства обороны Белоруссии китайская сторона направила 96 военнослужащих для участия в торжественном прохождении», — приводит ТАСС слова официального представителя Министерства обороны КНР Жэнь Гоцяна.

Он отметил, что в 2015 и 2018 годах государства на взаимной основе направляли своих военнослужащих для участия в торжественных мероприятиях на территориях друг друга.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко назвал Китай «всепогодным» другом Белоруссии.