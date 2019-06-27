Китайские военные примут участие в параде в Минске

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Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая примут участие в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню независимости Белоруссии.
Китайские военные примут участие в параде в Минске
  • Reuters

«3 июля в столице Белоруссии, городе Минске, состоится военный парад, посвящённый Дню независимости страны. По приглашению Министерства обороны Белоруссии китайская сторона направила 96 военнослужащих для участия в торжественном прохождении», — приводит ТАСС слова официального представителя Министерства обороны КНР Жэнь Гоцяна.

Он отметил, что в 2015 и 2018 годах государства на взаимной основе направляли своих военнослужащих для участия в торжественных мероприятиях на территориях друг друга.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко назвал Китай «всепогодным» другом Белоруссии.

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