Лукашенко назвал Белоруссию «всепогодным» другом Китая

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днём рождения. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Лукашенко назвал Белоруссию «всепогодным» другом Китая
  • Reuters

«Мы радуемся выдающимся успехам китайского народа, активно поддерживаем продвижение инициатив Пекина, которые служат интересам всего мирового сообщества», — приводит сообщение пресс-службы БЕЛТА.

В поздравлении Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия была и остаётся «всепогодным» другом Китая.

«С теплотой вспоминаю наши встречи, высоко ценю понимание и доверие между нами», — говорится в обращении Лукашенко.

Кроме того, он выразил признательность председателю КНР за особое внимание, которое он уделяет «укреплению дружественных связей между нашими странами».

В конце апреля Си Цзиньпин в разговоре с Лукашенко прокомментировал грядущие президентские выборы в Белоруссии в 2020 году.

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