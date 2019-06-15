Лукашенко назвал Белоруссию «всепогодным» другом Китая
- Reuters
«Мы радуемся выдающимся успехам китайского народа, активно поддерживаем продвижение инициатив Пекина, которые служат интересам всего мирового сообщества», — приводит сообщение пресс-службы БЕЛТА.
В поздравлении Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия была и остаётся «всепогодным» другом Китая.
«С теплотой вспоминаю наши встречи, высоко ценю понимание и доверие между нами», — говорится в обращении Лукашенко.
Кроме того, он выразил признательность председателю КНР за особое внимание, которое он уделяет «укреплению дружественных связей между нашими странами».
В конце апреля Си Цзиньпин в разговоре с Лукашенко прокомментировал грядущие президентские выборы в Белоруссии в 2020 году.