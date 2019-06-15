Лукашенко назвал Белоруссию «всепогодным» другом Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днём рождения. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Мы радуемся выдающимся успехам китайского народа, активно поддерживаем продвижение инициатив Пекина, которые служат интересам всего мирового сообщества», — приводит сообщение пресс-службы БЕЛТА.

В поздравлении Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия была и остаётся «всепогодным» другом Китая.

«С теплотой вспоминаю наши встречи, высоко ценю понимание и доверие между нами», — говорится в обращении Лукашенко.

Кроме того, он выразил признательность председателю КНР за особое внимание, которое он уделяет «укреплению дружественных связей между нашими странами».

В конце апреля Си Цзиньпин в разговоре с Лукашенко прокомментировал грядущие президентские выборы в Белоруссии в 2020 году.