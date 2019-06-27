В Кремле прокомментировали снятие неприкосновенности с Атамбаева

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева.
В Кремле прокомментировали снятие неприкосновенности с Атамбаева
  • РИА Новости

«Это абсолютно внутреннее дело любой страны... Мы не можем, не имеем ни малейшего намерения вмешиваться в эти дела», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что за лишение Атамбаева статуса бывшего главы государства проголосовали 103 из 110 депутатов. Отмечается, что с потерей этого статуса он лишается и неприкосновенности.

Отмечается, что Генеральная прокуратура нашла признаки коррупции в действиях Атамбаева на посту главы государства.

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