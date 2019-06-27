В Кремле прокомментировали снятие неприкосновенности с Атамбаева
- РИА Новости
«Это абсолютно внутреннее дело любой страны... Мы не можем, не имеем ни малейшего намерения вмешиваться в эти дела», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что за лишение Атамбаева статуса бывшего главы государства проголосовали 103 из 110 депутатов. Отмечается, что с потерей этого статуса он лишается и неприкосновенности.
Отмечается, что Генеральная прокуратура нашла признаки коррупции в действиях Атамбаева на посту главы государства.