В Кремле прокомментировали снятие неприкосновенности с Атамбаева

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева.

«Это абсолютно внутреннее дело любой страны... Мы не можем, не имеем ни малейшего намерения вмешиваться в эти дела», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что за лишение Атамбаева статуса бывшего главы государства проголосовали 103 из 110 депутатов. Отмечается, что с потерей этого статуса он лишается и неприкосновенности.

Отмечается, что Генеральная прокуратура нашла признаки коррупции в действиях Атамбаева на посту главы государства.