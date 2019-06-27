Украинские военные провели учения в акватории Азовского моря

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Погранслужба и Военно-морские силы Украины провели совместные учения в акватории Азовского моря.
Украинские военные провели учения в акватории Азовского моря
  • © РИА Новости

«Проведены совместные учения кораблей и катеров морской охраны Погранслужбы и ВМС Украины», — сообщает пресс-центр операции Объединённых сил Украины на своей странице в Facebook.

Пресс-центр отмечает, что в ходе учений «отрабатывались совместимая стрельба по морской цели, предоставление помощи катеру, который потерял ход, а также задержание судна и силовой захват судна-нарушителя в акватории Азовского моря».

В начале июня подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) провели новые учения на побережье Азовского моря.

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