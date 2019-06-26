Задержанный в Керченском проливе моряк женился в московском СИЗО

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Украинский моряк Виктор Беспальченко, задержанный после инцидента в Керченском проливе, вступил в брак в московском СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов.
Задержанный в Керченском проливе моряк женился в московском СИЗО
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«Спустя несколько месяцев подготовки, получения разрешений от следствия и администрации СИЗО, преодоления административных барьеров мечта молодых осуществилась, и сегодня они расписались», — говорится в сообщении адвоката в Twitter.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива.

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года, после того как незаконно пересекли границу России.

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