Зеленский встретился с семьями задержанных моряков

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива.
Зеленский встретился с семьями задержанных моряков
  • ©president.gov.ua

«Мы уверены, что шаги, которые мы сейчас предпринимаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков», — приводит пресс-служба президента слова Зеленского.

Отмечается, что во время встречи поднимался вопрос поддержки семей моряков, в частности, обеспечения их жильём.

Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко порекомендовал администрации нового главы государства Владимира Зеленского не ждать «импульса от общества» в вопросе освобождения моряков, задержанных Россией за нарушение границы.

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года, после того как незаконно пересекли границу России.

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