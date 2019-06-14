Зеленский встретился с семьями задержанных моряков
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«Мы уверены, что шаги, которые мы сейчас предпринимаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков», — приводит пресс-служба президента слова Зеленского.
Отмечается, что во время встречи поднимался вопрос поддержки семей моряков, в частности, обеспечения их жильём.
Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко порекомендовал администрации нового главы государства Владимира Зеленского не ждать «импульса от общества» в вопросе освобождения моряков, задержанных Россией за нарушение границы.
Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года, после того как незаконно пересекли границу России.