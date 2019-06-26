В Раде заявили о планах команды Зеленского перенести столицу
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«Сегодня ещё гениальную вещь сказала администрация президента, хотя шутки должны когда-то закончиться — столицу надо перенести. Столицу Киев, столицу Украины Киев надо перенести в другое место», — заявил он.
По его словам, это «официальное заявление партии Зеленского».
При этом Рабинович назвал сложившуюся ситуацию «анекдотом».
Ранее сообщалось, что Зеленский может перенести свою администрацию в здание бывшего музея Ленина.