Зеленский может перенести АП в здание бывшего музея Ленина
- Reuters
Видео с комментарием президента опубликовано в Telegram-канале команды Зеленского.
«Мне очень нравится», — сказал он, комментируя представленную ему дизайнерами концепцию переезда.
Так, отмечается, что лидеру в том числе предложили два варианта размещения его кабинета — с окнами, выходящими на Днепр или на Европейскую площадь.
Ранее Зеленский заявил, что сойдёт с ума, если не переедет из старого здания президентской администрации на Банковой улице в украинской столице.