Зеленского пригласили на сессию ассамблеи НАТО

Глава Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса Мадлен Мун пригласила украинского президента Владимира Зеленского на сессию ассамблеи, которая пройдёт в Лондоне в октябре.

Как передаёт украинское издание «Вести», об этом Мун сообщила в ходе брифинга в Киеве.

«Я пригласила президента присоединиться к осенней сессии в Лондоне, если у него будет такая возможность. Мы надеемся, у него получится приехать и выступить перед ПА НАТО», — заявила она.

Мун сообщила, что в рамках сессии ПА НАТО в Лондоне будут представлены два отчёта, в которых будут затронуты темы Украины и санкций.

Ранее Зеленский поручил начать внедрение стандартов НАТО в украинских вооружённых силах в 2020 году.