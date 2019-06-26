Зеленского пригласили на сессию ассамблеи НАТО

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Глава Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса Мадлен Мун пригласила украинского президента Владимира Зеленского на сессию ассамблеи, которая пройдёт в Лондоне в октябре.
Зеленского пригласили на сессию ассамблеи НАТО
  • РИА Новости

Как передаёт украинское издание «Вести», об этом Мун сообщила в ходе брифинга в Киеве.

«Я пригласила президента присоединиться к осенней сессии в Лондоне, если у него будет такая возможность. Мы надеемся, у него получится приехать и выступить перед ПА НАТО», — заявила она.

Мун сообщила, что в рамках сессии ПА НАТО в Лондоне будут представлены два отчёта, в которых будут затронуты темы Украины и санкций.

Ранее Зеленский поручил начать внедрение стандартов НАТО в украинских вооружённых силах в 2020 году.

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