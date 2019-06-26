Уклонистов от армии в Белоруссии не будут принимать на госслужбу

Депутаты нижней палаты парламента Белоруссии приняли законопроект, согласно которому граждан, уклонившихся от армии, не будут принимать на государственную службу.

«Определённой новацией является закрепление ограничения на приём на государственную службу и службу в силовой блок страны граждан, которые не прошли военную службу по призыву, не имея на это законных оснований», — приводит РИА Новости слова главы Минобороны Белоруссии Андрея Равкова.

По словам министра, ограничение по приёму на госслужбу не коснётся тех, кто не призывался в армию по состоянию здоровья, имел отсрочку или был освобождён от призыва, а также тех, кто поступил на службу по контракту в силовые структуры, не дожидаясь призыва на военную службу.

Ранее сообщалось, что Минобороны России предложило ужесточить правила прохождения призывной медкомиссии.