Уклонистов от армии в Белоруссии не будут принимать на госслужбу

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Депутаты нижней палаты парламента Белоруссии приняли законопроект, согласно которому граждан, уклонившихся от армии, не будут принимать на государственную службу.
Уклонистов от армии в Белоруссии не будут принимать на госслужбу
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«Определённой новацией является закрепление ограничения на приём на государственную службу и службу в силовой блок страны граждан, которые не прошли военную службу по призыву, не имея на это законных оснований», — приводит РИА Новости слова главы Минобороны Белоруссии Андрея Равкова.

По словам министра, ограничение по приёму на госслужбу не коснётся тех, кто не призывался в армию по состоянию здоровья, имел отсрочку или был освобождён от призыва, а также тех, кто поступил на службу по контракту в силовые структуры, не дожидаясь призыва на военную службу.

Ранее сообщалось, что Минобороны России предложило ужесточить правила прохождения призывной медкомиссии.

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