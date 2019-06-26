В Госдуме оценили решение Зеленского назначить «постпреда» в Крыму

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Анна Лушникова
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT решение украинского лидера Владимира Зеленского назначить постоянного представителя президента Украины в Крыму.
В Госдуме оценили решение Зеленского назначить «постпреда» в Крыму
  • РИА Новости

«Что касается российского Крыма, вся эта административная суета с правовой точки зрения ничтожна. Что это за постпред, который не может заехать на вверенную ему территорию? Какие у него полномочия в другом государстве? Как он может проводить государственную политику Украины на российской территории? Мы наблюдаем справедливость известной поговорки «сапожник без сапог», — сказал Бальбек.

Ранее Зеленский назначил постоянного представителя президента Украины в Крыму.

Крым стал частью России после референдума, состоявшегося в марте 2014 года. В ходе голосования большинство выступили за воссоединение с Россией. 

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