В Госдуме оценили решение Зеленского назначить «постпреда» в Крыму
- РИА Новости
«Что касается российского Крыма, вся эта административная суета с правовой точки зрения ничтожна. Что это за постпред, который не может заехать на вверенную ему территорию? Какие у него полномочия в другом государстве? Как он может проводить государственную политику Украины на российской территории? Мы наблюдаем справедливость известной поговорки «сапожник без сапог», — сказал Бальбек.
Ранее Зеленский назначил постоянного представителя президента Украины в Крыму.
Крым стал частью России после референдума, состоявшегося в марте 2014 года. В ходе голосования большинство выступили за воссоединение с Россией.