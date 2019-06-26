Вышинскому предложили участвовать в выборах в Раду

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Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский сообщил о поступлении ему предложений баллотироваться кандидатом в ходе досрочных выборов в Верховную раду. Об этом он заявил в письме, которое опубликовал в Facebook его адвокат Андрей Доманский.
Вышинскому предложили участвовать в выборах в Раду
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«Спасибо большое за доверие, но сегодня я не готов уйти из профессии, которой я отдал больше 25 лет, и заняться политикой, пусть даже и в новых условиях, которые начали формироваться в стране с приходом новой президентской команды», — заявил Вышинский.

Журналист уверен, что когда с каждым днём во власти на Украине будет оставаться «всё меньше людей из команды бывшего президента страны Петра Порошенко, оказывавших политическое давление на суд», его невиновность станет очевидной для украинского правосудия.

В свою очередь, Доманский подтвердил, что Вышинскому поступало много предложений от разных политических сил. По его словам, журналисту предлагали быть включённым в списки партий, в том числе в первых рядах.

Ранее МИД России призвал ОБСЕ к более «жёсткому» подходу в деле Вышинского.

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