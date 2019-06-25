Глава МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по России

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани прокомментировал принятую ПАСЕ резолюцию, дающую возможность возвращения российской делегации в организацию.

«Вызывающее сожаление решение ПАСЕ! Мы ещё в мае в Хельсинки на встрече глав МИД стран Совета Европы зафиксировали принципиальную позицию и не поддержали это решение. Наша позиция является последовательной», — написал он в Twitter.

Ранее ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии, при этом оставив за собой право оспаривать её полномочия. За соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев из 190 присутствовавших.

Позднее депутаты ПАСЕ оспорили полномочия делегации России в данной организации.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Nation News оценил ситуацию с ПАСЕ.