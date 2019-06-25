Зеленский реорганизовал свою администрацию в офис
- РИА Новости
«Утвердить положение об офисе президента Украины (дополняется). Указ вступает в силу со дня его опубликования», — говорится в документе.
Зеленский отдельным указом назначил главу администрации президента Украины Андрея Богдана на пост руководителя офиса президента Украины.
Заместители Богдана и сотрудники аппарата администрации были также переназначены на соответствующие должности в офис президента Украины.
Ранее в администрации президента Украины заявили, что первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность главы государства составила около $485.