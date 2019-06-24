В Госдуме оценили ситуацию с российским турпотоком в Грузию

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил последствия сокращения российского турпотока для экономики Грузии.

«Уже очевидно, что их экономика понесёт огромные убытки в связи с сокращением потока российских туристов в эту страну», — заявил он.

По словам Онищенко, за последние пять-шесть лет россияне «освоили» Грузию, где действительно есть что посмотреть и чем насладиться.

Со своей стороны, директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал, что туристические компании довольно активно выполняют указание о приостановке продажи туров.

«Агентства не впервые оказываются в подобной ситуации, и механизм действий чётко определён: все уже знают, как действовать», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина оценила возможные потери туротрасли Грузии в 2019 году.