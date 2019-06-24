На Украине анонсировали показ запрещённого ранее сериала «Сваты»
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«Они не виделись с вами два года и не на шутку соскучились, поэтому решили вернуться и устроить праздник — сериал «Сваты». Смотри скоро на «1+1», — цитирует анонс РИА Новости.
Ранее Минкультуры Украины исключило Фёдора Добронравова из чёрного списка.
Также Апелляционный административный суд признал противоправным запрет демонстрации на Украине телевизионного сериала «Сваты».
В 2017 году в украинском Госкино заявили об аннулировании прокатного удостоверения сериала «Сваты» на Украине.