На Украине анонсировали показ запрещённого ранее сериала «Сваты»

Украинский телеканал «1+1» выпустил анонс комедийного сериала «Сваты» с российским актёром Фёдором Добронравовым, который был запрещён на Украине в течение двух лет.

«Они не виделись с вами два года и не на шутку соскучились, поэтому решили вернуться и устроить праздник — сериал «Сваты». Смотри скоро на «1+1», — цитирует анонс РИА Новости.

Ранее Минкультуры Украины исключило Фёдора Добронравова из чёрного списка.

Также Апелляционный административный суд признал противоправным запрет демонстрации на Украине телевизионного сериала «Сваты».

В 2017 году в украинском Госкино заявили об аннулировании прокатного удостоверения сериала «Сваты» на Украине.