На Украине анонсировали показ запрещённого ранее сериала «Сваты»

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Украинский телеканал «1+1» выпустил анонс комедийного сериала «Сваты» с российским актёром Фёдором Добронравовым, который был запрещён на Украине в течение двух лет.
На Украине анонсировали показ запрещённого ранее сериала «Сваты»
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«Они не виделись с вами два года и не на шутку соскучились, поэтому решили вернуться и устроить праздник — сериал «Сваты». Смотри скоро на «1+1», — цитирует анонс РИА Новости.

Ранее Минкультуры Украины исключило Фёдора Добронравова из чёрного списка.

Также Апелляционный административный суд признал противоправным запрет демонстрации на Украине телевизионного сериала «Сваты». 

В 2017 году в украинском Госкино заявили об аннулировании прокатного удостоверения сериала «Сваты» на Украине.

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