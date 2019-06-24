Додон заявил о готовности реализовать реформы в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страну ждут «коренные реформы».

Как написал глава Молдавии на своей странице в Facebook, об этом он объявил на встрече с делегацией Европейского парламента во главе с вице-спикером — представительницей Финляндии Хейди Хаутала.

«Отметил объективную необходимость проведения подлинных, а не декоративных реформ, поскольку подавляющее большинство населения Молдавии, поддерживая новую власть, ждёт от неё перемен к лучшему. Подчеркнул в связи с этим, что президент, премьер-министр и парламентское большинство решительно настроены на реализацию коренных реформ в стране», — указал он.

Ранее Додон рассказал о первоочередных задачах нового правительства Молдавии.