Додон заявил о готовности реализовать реформы в Молдавии

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Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страну ждут «коренные реформы».
Додон заявил о готовности реализовать реформы в Молдавии
  • Reuters

Как написал глава Молдавии на своей странице в Facebook, об этом он объявил на встрече с делегацией Европейского парламента во главе с вице-спикером — представительницей Финляндии Хейди Хаутала.

«Отметил объективную необходимость проведения подлинных, а не декоративных реформ, поскольку подавляющее большинство населения Молдавии, поддерживая новую власть, ждёт от неё перемен к лучшему. Подчеркнул в связи с этим, что президент, премьер-министр и парламентское большинство решительно настроены на реализацию коренных реформ в стране», — указал он.

Ранее Додон рассказал о первоочередных задачах нового правительства Молдавии.

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