«Укртрансгаз» рассказал о запасах газа в украинских ПХГ

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Компания «Укртрансгаз» рассказала о запасах в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ).
«Укртрансгаз» рассказал о запасах газа в украинских ПХГ
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Как указывает УНИАН со ссылкой на заявление компании, запасы газа в ПХГ достигли 13,002 млрд куб. м.

По состоянию на 22 июня, запасов газа в ПХГ на 21% больше, чем на аналогичную дату 2018 года (10,7 млрд куб. м). При этом украинские газовые хранилища заполнены на 42%.

Ранее «Укртрансгаз» заявил об угрозе остановки прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС) из-за накопленных долгов. Подробнее о ситуации — в материале RT.

В марте эксперт Александр Охрименко прокомментировал НСН заявление украинской стороны о плане действий на случай провала переговоров с Россией по транзиту газа.

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