Саакашвили обвинил Порошенко в недопуске своей партии на выборы в Раду
- Reuters
Об этом он написал в своём Facebook.
«Серьёзно? Сначала нас долго не пропускал банк (Нацбанк Украины. — RT), руководство которого контролирует Порошенко, а сейчас нас снимает назначенный им же ЦИК», — указал он.
Ранее Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации в депутаты кандидатам от партии «Движение новых сил» Саакашвили.
22 июня в ЦИК отказались регистрировать Компартию Украины на выборы в Раду.