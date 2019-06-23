В Тбилиси завершился четвёртый день акций протеста

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Четвёртый день акций протеста в центре Тбилиси завершился шествием.

«Мы начинаем мирное шествие в сторону канцелярии через площадь Свободы. Наши протесты не заканчиваются! Борьба до конца!» — приводит РИА Новости слова одного из организаторов.

Отмечается, что четвёртая волна акций протеста в Тбилиси была немногочисленна, но проспект Руставели снова был перекрыт.

Акцию протеста вместе с сыном посетила Сандра Рулофс, жена бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Ранее сообщалось, что Тбилисский городской суд арестовал 70-летнего мужчину за изготовление «коктейлей Молотова» с целью применения их в ходе протестов в центре грузинской столицы. 

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