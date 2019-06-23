В Тбилиси завершился четвёртый день акций протеста
«Мы начинаем мирное шествие в сторону канцелярии через площадь Свободы. Наши протесты не заканчиваются! Борьба до конца!» — приводит РИА Новости слова одного из организаторов.
Отмечается, что четвёртая волна акций протеста в Тбилиси была немногочисленна, но проспект Руставели снова был перекрыт.
Акцию протеста вместе с сыном посетила Сандра Рулофс, жена бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Ранее сообщалось, что Тбилисский городской суд арестовал 70-летнего мужчину за изготовление «коктейлей Молотова» с целью применения их в ходе протестов в центре грузинской столицы.