В Тбилиси завершился четвёртый день акций протеста

Четвёртый день акций протеста в центре Тбилиси завершился шествием.

«Мы начинаем мирное шествие в сторону канцелярии через площадь Свободы. Наши протесты не заканчиваются! Борьба до конца!» — приводит РИА Новости слова одного из организаторов.

Отмечается, что четвёртая волна акций протеста в Тбилиси была немногочисленна, но проспект Руставели снова был перекрыт.

Акцию протеста вместе с сыном посетила Сандра Рулофс, жена бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Ранее сообщалось, что Тбилисский городской суд арестовал 70-летнего мужчину за изготовление «коктейлей Молотова» с целью применения их в ходе протестов в центре грузинской столицы.