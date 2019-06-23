В Тбилиси суд арестовал готовившего «коктейли Молотова» мужчину
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«Избран арест. Следующее судебное заседание состоится 13 августа», — приводит РИА Новости сообщение суда.
Ранее сообщалось, что МВД Грузии задержало мужчину за изготовление «коктейлей Молотова», которые он намеревался использовать на митинге в Тбилиси.
В квартире подозреваемого провели обыск, в ходе которого было найдено 12 единиц «коктейля Молотова».
За два дня акций протеста в Тбилиси задержали более 300 человек.