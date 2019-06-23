В Тбилиси суд арестовал готовившего «коктейли Молотова» мужчину

Тбилисский городской суд арестовал 70-летнего мужчину за изготовление «коктейлей Молотова» с целью применения их в ходе протестов в центре грузинской столицы.

«Избран арест. Следующее судебное заседание состоится 13 августа», — приводит РИА Новости сообщение суда.

Ранее сообщалось, что МВД Грузии задержало мужчину за изготовление «коктейлей Молотова», которые он намеревался использовать на митинге в Тбилиси.

В квартире подозреваемого провели обыск, в ходе которого было найдено 12 единиц «коктейля Молотова».

За два дня акций протеста в Тбилиси задержали более 300 человек.