В Тбилиси суд арестовал готовившего «коктейли Молотова» мужчину

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Тбилисский городской суд арестовал 70-летнего мужчину за изготовление «коктейлей Молотова» с целью применения их в ходе протестов в центре грузинской столицы.
В Тбилиси суд арестовал готовившего «коктейли Молотова» мужчину
  • © Jiri Hubatka/imageBROKER.com
  • globallookpress.com

«Избран арест. Следующее судебное заседание состоится 13 августа», — приводит РИА Новости сообщение суда.

Ранее сообщалось, что МВД Грузии задержало мужчину за изготовление «коктейлей Молотова», которые он намеревался использовать на митинге в Тбилиси. 

В квартире подозреваемого провели обыск, в ходе которого было найдено 12 единиц «коктейля Молотова».

За два дня акций протеста в Тбилиси задержали более 300 человек.

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