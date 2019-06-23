Медведчук выступил за восстановление отношений Украины и России
- Reuters
Об этом Медведчук сообщил в своём Twitter.
«Путин в недавнем интервью сказал, что Украина и Россия обязательно восстановят отношения: «Два братских народа не могут жить во вражде». Я подписываюсь под этими словами. И полностью их поддерживаю», — написал он.
Господин Путин в недавнем интервью сказал, что Украина и Россия обязательно восстановят отношения: «Два братских народа не могут жить во вражде». Я подписываюсь под этими словами. И полностью их поддерживаю.#Украина#экономика#Россия#политикаpic.twitter.com/X4JYP5liK2— Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 23 июня 2019 г.
Ранее Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду на восстановление отношений с Украиной.