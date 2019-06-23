Миронов призвал ввести санкции против Грузии

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Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести экономические санкции в отношении Грузии в ответ на антироссийские выпады со стороны грузинской оппозиции и официального Тбилиси. Соответствующее заявление Миронова распространила пресс-служба партии.
Миронов призвал ввести санкции против Грузии
  • РИА Новости

«Глава государства предпринял своевременные меры, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. Это надо было сделать в первую очередь», — цитирует Миронова РИА Новости.

По его мнению, российской стороне необходимо теперь подумать о следующих шагах в ответ на антироссийские выпады «не только грузинской оппозиции, но и официального Тбилиси».

Миронов считает, что импорт вина и продуктов из Грузии является «благотворительностью в отношении экономики этой страны».

«Но если Тбилиси не в состоянии оценить жесты доброй воли, не вижу смысла поддерживать торговые связи со страной, последовательно проводящей антироссийскую политику», — заявил он.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили полагает, что политические разногласия не должны влиять на туристов из России, которые хотят посетить её страну.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что туристы из России должны чувствовать в Грузии «не то что безопасность, а что их встречают как самых дорогих гостей».

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