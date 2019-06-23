Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.

«Если что-то и должны туристы из России, так это чувствовать не то что безопасность, а что их встречают как самых дорогих гостей, что они приехали отдыхать, а не читать каждый день сводки с внутриполитических полей и обходить стороной, как порекомендовало Министерство туризма Грузии, «большие скопления людей в Тбилиси», — написала Захарова в Facebook.

Дипломат считает очевидным, что заявление «было подготовлено уже с использованием калькулятора».

Ранее Зурабишвили заявила, что туристы должны продолжать приезжать, так как любят Грузию.

Она также отметила, что задача политиков — решать проблемы, лежащие в основе произошедшего.

22 июня глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что все туроператоры подтвердили готовность прекратить реализацию туров в грузинском направлении.