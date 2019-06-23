В ЛНР сообщили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики в течение суток два раза обстреляли территорию ЛНР.

Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.

«Обстрелам подверглись районы сёл Лозовое и Логвиново», — говорится в тексте.

Отмечается, что огонь вёлся из вооружения БМП, станковых противотанковых гранатомётов, автоматических станковых гранатомётов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Вооружённые силы Украины «будут отвечать» обстрелами «на огонь противника».