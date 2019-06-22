В Госдуме оценили сообщение украинской полиции о подкупе избирателей
- Reuters
«Чем меньше политической культуры в той или иной стране, тем выше подобные риски подкупов. Правильно говорят, что уровень коррупции определяется состоянием гражданского общества», — сказал он.
По мнению депутата, такие «мелкие подачки убивают основы гражданского общества».
Парламентарий также добавил, что ему рассказывали даже о попытках подкупа украинцев напрямую деньгами.
«Мои украинские товарищи говорили мне, что к ним приходили домой и предлагали деньги от разных кандидатов. О подобных фактах можно только сожалеть», — заключил Катенев.
Ранее сотрудники правоохранительных органов Украины зафиксировали попытку подкупа избирателей коробками с лекарствами в Харькове.
Как указывают правоохранительные органы, лекарства раздавали от имени кандидата в депутаты Верховной рады от округа №169.