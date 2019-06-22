В Госдуме оценили сообщение украинской полиции о подкупе избирателей

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Анна Лушникова
Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев прокомментировал RT сообщение полиции Харьковской области о том, что сотрудники правоохранительных органов Украины зафиксировали попытку подкупа избирателей коробками с лекарствами в Харькове.
В Госдуме оценили сообщение украинской полиции о подкупе избирателей
  • Reuters

«Чем меньше политической культуры в той или иной стране, тем выше подобные риски подкупов. Правильно говорят, что уровень коррупции определяется состоянием гражданского общества», — сказал он.

По мнению депутата, такие «мелкие подачки убивают основы гражданского общества».

Парламентарий также добавил, что ему рассказывали даже о попытках подкупа украинцев напрямую деньгами.

«Мои украинские товарищи говорили мне, что к ним приходили домой и предлагали деньги от разных кандидатов. О подобных фактах можно только сожалеть», — заключил Катенев.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Украины зафиксировали попытку подкупа избирателей коробками с лекарствами в Харькове.

Как указывают правоохранительные органы, лекарства раздавали от имени кандидата в депутаты Верховной рады от округа №169.

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