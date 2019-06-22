Украинская полиция сообщила о попытке подкупа избирателей лекарствами

Короткая ссылка
Сотрудники правоохранительных органов Украины зафиксировали попытку подкупа избирателей коробками с лекарствами в Харькове.
Украинская полиция сообщила о попытке подкупа избирателей лекарствами
  • РИА Новости

Об этом сообщает полиция Харьковской области

Как указывают правоохранительные органы, лекарства раздавали от имени кандидата в депутаты Верховной рады от округа №169.

«Согласно информации, распространённой в социальных сетях, неизвестные раздавали харьковчанам коробки с лекарствами от имени одного из кандидатов в депутаты Верховной рады Украины», — указывается в заявлении.

По факту происшествия было возбужденно уголовное дело по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) УК Украины. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады и назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля.

23 мая данный указ вступил в силу.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН прокомментировал решение Зеленского распустить Верховную раду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить