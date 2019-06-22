Пушков оценил ситуацию с приостановкой турпотока из России в Грузию

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал ситуацию с приостановкой турпотока из России в Грузию в связи с обострением внутриполитической ситуации в иностранном государстве.

«В Тбилиси недовольны приостановкой турпотока из России. Пусть выскажут свои претензии согражданам, ворвавшимся в парламент и устроившим бесчинства, и президенту, которая мало на что способна, кроме как поливать грязью Россию», — написал он.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что все туроператоры подтвердили готовность прекратить реализацию туров в грузинском направлении.

В свою очередь, проректор РАНХиГС Андрей Марголин в беседе с ФАН оценил возможные последствия приостановки турпотока в Грузию.