Пушков оценил ситуацию с приостановкой турпотока из России в Грузию
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- РИА Новости
«В Тбилиси недовольны приостановкой турпотока из России. Пусть выскажут свои претензии согражданам, ворвавшимся в парламент и устроившим бесчинства, и президенту, которая мало на что способна, кроме как поливать грязью Россию», — написал он.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что все туроператоры подтвердили готовность прекратить реализацию туров в грузинском направлении.
В свою очередь, проректор РАНХиГС Андрей Марголин в беседе с ФАН оценил возможные последствия приостановки турпотока в Грузию.