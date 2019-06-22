Эксперт оценил возможные последствия приостановки турпотока из России в Грузию

Проректор РАНХиГС Андрей Марголин в беседе с ФАН оценил возможные последствия приостановки турпотока из России в Грузию.

«Экономика Грузии очень сильно зависит от прибытия туристов из России, так как они тратят существенно больше денег, чем туристы из других стран», — сказал эксперт.

По его словам, подобная потеря весьма существенна для этой отрасли. Как пояснил Марголин, с последствиями столкнутся не только туристические объекты, но и владельцы гостиниц, ресторанов.

«Одним словом — большие потери в целом туристическом кластере», — добавил он.

Ранее в Кремле назвали условие возобновления авиаперевозок в Грузию.