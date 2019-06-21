В ОБСЕ обеспокоены насилием в отношении журналистов на митингах в Грузии

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с нападениями на журналистов в ходе протестов в Грузии. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ОБСЕ.

«Я осуждаю применение насилия и нападения на работников СМИ во время демонстраций в Тбилиси», — указывается в сообщении.

Представитель ОБСЕ призвал власти Грузии незамедлительно расследовать все инциденты с участием журналистов и привлечь всех виновных к ответственности в соответствии с законом.

В четверг, 20 июня, в Тбилиси прошли акции протеста. Впоследствии протесты переросли в антиправительственные демонстрации и столкновения с полицией.

По последним данным, пострадали по меньшей мере 240 человек, в том числе 80 полицейских. При этом среди раненых множество представителей средств массовой информации.

В Министерстве иностранных дел России выразили серьёзную обеспокоенность в связи с осложнением ситуации в Тбилиси и порекомендовали гражданам страны воздержаться от поездок в Грузию.