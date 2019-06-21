В ОБСЕ обеспокоены насилием в отношении журналистов на митингах в Грузии

Короткая ссылка
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с нападениями на журналистов в ходе протестов в Грузии. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ОБСЕ.
В ОБСЕ обеспокоены насилием в отношении журналистов на митингах в Грузии
  • Reuters

«Я осуждаю применение насилия и нападения на работников СМИ во время демонстраций в Тбилиси», — указывается в сообщении.

Представитель ОБСЕ призвал власти Грузии незамедлительно расследовать все инциденты с участием журналистов и привлечь всех виновных к ответственности в соответствии с законом.

В четверг, 20 июня, в Тбилиси прошли акции протеста. Впоследствии протесты переросли в антиправительственные демонстрации и столкновения с полицией.

По последним данным, пострадали по меньшей мере 240 человек, в том числе 80 полицейских. При этом среди раненых множество представителей средств массовой информации.

В Министерстве иностранных дел России выразили серьёзную обеспокоенность в связи с осложнением ситуации в Тбилиси и порекомендовали гражданам страны воздержаться от поездок в Грузию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить