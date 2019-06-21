Додон: правительство Молдавии будет строить взвешенные отношения с Россией

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Новое правительство Молдавии заинтересовано выстраивать взвешенные отношения с Россией. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон.
Додон: правительство Молдавии будет строить взвешенные отношения с Россией
  • Reuters

«Заверил российских партнёров, что после того, как в Республике Молдова сформировано новое парламентское большинство и правительство национального согласия, стратегия взвешенной внешней политики и взаимовыгодных экономических отношений получит новый импульс», — написал он в Facebook.

Додон сообщил, что в ходе встречи с премьером России Дмитрием Медведевым в Минске обсудил возможность продления отмены таможенных пошлин для ряда молдавских товаров.

«С целью поддержания позитивной динамики обратился к российским партнёрам с просьбой продлить на новый срок действие беспошлинного экспорта молдавских товаров в Россию», — добавил он.

Ранее Додон поблагодарил руководство России за признание новой власти в стране и поддержку её усилий по сохранению стабильности.

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