Додон: правительство Молдавии будет строить взвешенные отношения с Россией

Новое правительство Молдавии заинтересовано выстраивать взвешенные отношения с Россией. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон.

«Заверил российских партнёров, что после того, как в Республике Молдова сформировано новое парламентское большинство и правительство национального согласия, стратегия взвешенной внешней политики и взаимовыгодных экономических отношений получит новый импульс», — написал он в Facebook.

Додон сообщил, что в ходе встречи с премьером России Дмитрием Медведевым в Минске обсудил возможность продления отмены таможенных пошлин для ряда молдавских товаров.

«С целью поддержания позитивной динамики обратился к российским партнёрам с просьбой продлить на новый срок действие беспошлинного экспорта молдавских товаров в Россию», — добавил он.

Ранее Додон поблагодарил руководство России за признание новой власти в стране и поддержку её усилий по сохранению стабильности.