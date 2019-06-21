В Совфеде оценили план Зеленского по превращению Украины в богатую страну

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT оценил заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, как превратить Украину в богатое государство.
В Совфеде оценили план Зеленского по превращению Украины в богатую страну
  • © Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Если у Зеленского есть какой-то план по выводу Украины из кризиса, мы будем только рады, когда его удастся реализовать. К сожалению, пока это только слова. Каких-то дел следует ждать уже после выборов в Верховную раду, когда президент получит поддержку парламента. Но пока не стоит делать скоропалительных выводов», — сказал сенатор.

Джабаров отметил, что на данный момент новый украинский лидер не убедил мировое сообщество в том, что «он является конструктивным президентом своей страны».

Ранее Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в Киеве рассказал, как превратить Украину в богатое государство.

По его словам, для достижения этой цели государство будет в ближайшие пять лет создавать комфортные условия для бизнеса, а также инвестировать в образовательные, научные и технологические проекты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить