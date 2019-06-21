Тимошенко инициировала дело о банкротстве ГТС Украины

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Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко инициировала возбуждение уголовного дела об искусственном доведении газотранспортной системы страны до банкротства.
Тимошенко инициировала дело о банкротстве ГТС Украины
  • Reuters

«Мы подали в Государственное бюро расследований заявление о совершении преступления о доведении нашей газотранспортной системы искусственно, умышленно, планово до банкротства», — цитирует политика Интерфакс-Украина.

Тимошенко утверждает, что на самом деле никакого банкротства ГТС нет.

По её словам, премьер-министр Владимир Гройсман, экс-президент Пётр Порошенко и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев просто забрали эти деньги и разделили по своим офшорным счетам.

Ранее Тимошенко выразила уверенность, что Украина сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу.

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