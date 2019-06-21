Депутат Рады допустил, что Крым был «продан»

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».

«Зато патриоты уже лишили нас Крыма, а я считаю, что он продан, и это требует ещё отдельного разговора», — заявил Рабинович.

Также, по его словам, «то, что произошло в Донецке, то, что произошло в Луганске, не должно было так кончиться» и «рассказы о том многих политиков... что надо отделить забором, все, — это самые большие преступники, негодяи и сепаратисты».

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский намерен обсудить вопрос возвращения Крыма с представителями Евросоюза и НАТО.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.