В Тбилиси у парламента полиция открыла стрельбу в воздух

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RT
В грузинской столице Тбилиси сотрудники полиции открыли стрельбу в воздух возле здания парламента, где проходит масштабная акция протеста. Об этом информирует ТАСС.
В Тбилиси у парламента полиция открыла стрельбу в воздух
  • © Reuters

В свою очередь, грузинский Первый канал сообщает, что полицейские также применили слезоточивый газ против митингующих.

Отмечается, что ОМОН начал разгон акции протеста.

Ранее протестующие в Грузии начали штурмовать здание парламента.

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