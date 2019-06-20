В Тбилиси у парламента полиция открыла стрельбу в воздух
В грузинской столице Тбилиси сотрудники полиции открыли стрельбу в воздух возле здания парламента, где проходит масштабная акция протеста. Об этом информирует ТАСС.
- © Reuters
В свою очередь, грузинский Первый канал сообщает, что полицейские также применили слезоточивый газ против митингующих.
Отмечается, что ОМОН начал разгон акции протеста.
Ранее протестующие в Грузии начали штурмовать здание парламента.
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