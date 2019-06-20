Эксперт оценил заявление Зеленского о стоимости восстановления Донбасса

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Кирилл Горшенин
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что для восстановления Донбасса необходимо более 300 млрд гривен ($11,3 млрд).
Эксперт оценил заявление Зеленского о стоимости восстановления Донбасса
  • РИА Новости

«Цифра любопытная, её надо расценивать как показатель того, сколько денег затратило украинское государство на разрушение Донбасса, то есть, во сколько обошлось содержание войск, вооружение, нанесение военных ударов. Видимо, всё это укладывается в эту цифру, и, безусловно, это в каких-то скрытых статьях украинского бюджета нашло своё отражение. Теперь украинская сторона хочет, чтобы её затраты на разрушение Донбасса кто-то восполнил», — заявил Оленченко.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что для восстановления Донбасса и реализации «большого проекта реинтеграции» потребуется более 300 млрд гривен (более $11,3 млрд).

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