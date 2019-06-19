Зеленский назначил представителей Украины на переговорах в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский назначил представителей Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно указу, Украину в подгруппах будут представлять: Бондарь Богдан Владимирович — в рабочей подгруппе по вопросам безопасности; Веремий Игорь Григорьевич — в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам; Лутковская Валерия Владимировна — в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам; Моцик Александр Федорович — в рабочей подгруппе по политическим вопросам.

Ранее советник главы самопровозглашённой Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на минских переговорах Родион Мирошник в беседе с НСН оценил условия президента Украины Владимира Зеленского по возвращению к нормандскому формату.