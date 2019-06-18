В ЛНР оценили условия Зеленского по возвращению к нормандскому формату

Советник главы самопровозглашённой Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на минских переговорах Родион Мирошник в беседе с НСН оценил условия президента Украины Владимира Зеленского по возвращению к нормандскому формату.

«Украинская сторона не выполнила ни одного из пунктов договорённостей, которые достигались в нормандском формате», — заявил Мирошник.

По его словам, невыполнение обязательств Киевом или попытка их пересмотра — главное противоречие для проведения заседания.

Кроме того, он отметил, что не все перечисленные Зеленским шаги касаются переговоров в нормандском формате.

Ранее украинский президент сказал, что для диалога надо начать с конкретных шагов, среди которых освобождение украинских пленных и возвращение украинских моряков.

6 июня член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с Nation News оценил обращение Зеленского к России по ситуации в Донбассе.