В ЛНР оценили условия Зеленского по возвращению к нормандскому формату

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Советник главы самопровозглашённой Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на минских переговорах Родион Мирошник в беседе с НСН оценил условия президента Украины Владимира Зеленского по возвращению к нормандскому формату.
В ЛНР оценили условия Зеленского по возвращению к нормандскому формату
  • © Global Look Press

«Украинская сторона не выполнила ни одного из пунктов договорённостей, которые достигались в нормандском формате», — заявил Мирошник.

По его словам, невыполнение обязательств Киевом или попытка их пересмотра — главное противоречие для проведения заседания.

Кроме того, он отметил, что не все перечисленные Зеленским шаги касаются переговоров в нормандском формате.

Ранее украинский президент сказал, что для диалога надо начать с конкретных шагов, среди которых освобождение украинских пленных и возвращение украинских моряков.

6 июня член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с Nation News оценил обращение Зеленского к России по ситуации в Донбассе.

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