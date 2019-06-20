Порошенко увидел угрозу в иске об отмене регистрации ПЦУ

Экс-президент Украины Пётр Порошенко призвал действующего главу государства Владимира Зеленского обратить внимание на иск об отмене регистрации Православной церкви Украины (ПЦУ), назвав это «вопросом нацбезопасности».

Соответствующее видеообращение Порошенко появилось на его канале в Telegram.

«Это не церковный вопрос, это вопрос национальной безопасности Украины, который требует внимания и президента, и СНБО», — цитирует Порошенко РИА Новости.

Отмечается, что иск о незаконности регистрации ПЦУ был подан Киевской митрополией Украинской православной церкви. Ответчиком выступает Министерство культуры Украины.

Ранее Порошенко назвал свою партию «политическим спецназом».