Порошенко увидел угрозу в иске об отмене регистрации ПЦУ

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Экс-президент Украины Пётр Порошенко призвал действующего главу государства Владимира Зеленского обратить внимание на иск об отмене регистрации Православной церкви Украины (ПЦУ), назвав это «вопросом нацбезопасности».
Порошенко увидел угрозу в иске об отмене регистрации ПЦУ
  • РИА Новости

Соответствующее видеообращение Порошенко появилось на его канале в Telegram.

«Это не церковный вопрос, это вопрос национальной безопасности Украины, который требует внимания и президента, и СНБО», — цитирует Порошенко РИА Новости.

Отмечается, что иск о незаконности регистрации ПЦУ был подан Киевской митрополией Украинской православной церкви. Ответчиком выступает Министерство культуры Украины.

Ранее Порошенко назвал свою партию «политическим спецназом».

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