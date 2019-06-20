Порошенко увидел угрозу в иске об отмене регистрации ПЦУ
- РИА Новости
Соответствующее видеообращение Порошенко появилось на его канале в Telegram.
«Это не церковный вопрос, это вопрос национальной безопасности Украины, который требует внимания и президента, и СНБО», — цитирует Порошенко РИА Новости.
Отмечается, что иск о незаконности регистрации ПЦУ был подан Киевской митрополией Украинской православной церкви. Ответчиком выступает Министерство культуры Украины.
Ранее Порошенко назвал свою партию «политическим спецназом».