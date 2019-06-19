Порошенко назвал свою партию «политическим спецназом»
- РИА Новости
«Уже сейчас слышен грохот бульдозера, который пытается разрушить духовный фундамент нашей государственности. «Европейская солидарность» — политический спецназ, который способен защитить наше государство!» — написал политик в своём Twitter.
Ранее сообщалось, что рейтинг партии Порошенко упал до уровня проходного барьера.
Также премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что «старые партии», в частности фракция «Блок Петра Порошенко», которую переименовали в «Европейскую солидарность», и «Батькивщина», должны отойти в прошлое.