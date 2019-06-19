Порошенко назвал свою партию «политическим спецназом»

Бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал «политическим спецназом» свою партию «Европейская солидарность».

«Уже сейчас слышен грохот бульдозера, который пытается разрушить духовный фундамент нашей государственности. «Европейская солидарность» — политический спецназ, который способен защитить наше государство!» — написал политик в своём Twitter.

Ранее сообщалось, что рейтинг партии Порошенко упал до уровня проходного барьера.

Также премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что «старые партии», в частности фракция «Блок Петра Порошенко», которую переименовали в «Европейскую солидарность», и «Батькивщина», должны отойти в прошлое.