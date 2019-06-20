Путин назвал Зеленского талантливым человеком

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Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал украинского лидера Владимира Зеленского талантливым человеком и вспомнил его выступления в КВН.
Путин назвал Зеленского талантливым человеком
  • ©Kremlin Pool/Global Look Press

«Он талантливый человек. Я помню его выступления на КВН в Москве в 2000-х годах, в середине где-то, по-моему. Всё это было талантливо и смешно», — сказал Путин.

Как отметил глава государства, то, что сейчас происходит на Украине, не смешно.

«Это не комедия, это трагедия. Если уж он стал главой государства, то нужно эти проблемы решать, тем более что в ходе избирательной кампании он неоднократно об этом говорил», — подчеркнул он.

Ранее Путин сказал, что считает Зеленского хорошим актёром.

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