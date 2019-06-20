Путин назвал Зеленского талантливым человеком
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«Он талантливый человек. Я помню его выступления на КВН в Москве в 2000-х годах, в середине где-то, по-моему. Всё это было талантливо и смешно», — сказал Путин.
Как отметил глава государства, то, что сейчас происходит на Украине, не смешно.
«Это не комедия, это трагедия. Если уж он стал главой государства, то нужно эти проблемы решать, тем более что в ходе избирательной кампании он неоднократно об этом говорил», — подчеркнул он.
Ранее Путин сказал, что считает Зеленского хорошим актёром.